En una reciente entrevista, Arnold Schwarzenegger, conocido por sus icónicos papeles en películas de acción, relató los momentos críticos que vivió durante una cirugía cardíaca en 2018, la cual puso en peligro su vida.

A sus 76 años, Schwarzenegger se sometió a su tercera cirugía cardíaca, y durante esta intervención, se produjo un giro inesperado y severo debido a un error por parte de los cirujanos.

“Estaba realmente afectado. Me desperté y vi al médico parado frente a mí. Entonces me dijo ‘lo siento mucho, planeamos una cirugía no invasiva, pero cometimos un error y tuvimos que atravesar la pared del corazón’” , relató el actor.

La cirugía originalmente planeada como no invasiva se convirtió en una operación mucho más compleja en cuestión de segundos: “Tuvimos que abrirte para salvar tu vida” , le informaron.

Este error quirúrgico no solo fue un gran susto para Schwarzenegger, sino que también complicó su proceso de recuperación. El actor tuvo que enfrentar desafíos adicionales, incluida la necesidad de medir meticulosamente sus pasos diarios como parte de su rehabilitación.