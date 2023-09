Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas Kardashian, rompió el silencio y reveló haberse sometido a una cirugía fetal de emergencia para poderle salvar la vida a su bebé.

La empresaria, conocida por su participación en el programa “Keeping Up with the Kardashians”, reveló que tras haber tenido tres embarazos previos sin complicaciones, no estaba preparada para enfrentar el miedo y la incertidumbre que conllevó este cuarto embarazo.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, la influencer relató su experiencia y agradeció a su esposo, Travis Barker, y al cuerpo médico que le salvó la vida a su bebé.

“Estaré eternamente agradecida con mis increíbles doctores por salvar la vida de nuestro bebé. Agradezco eternamente a mi esposo, quien apresuró su gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por sostener mi mano a través de esto”, escribió.





“Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo a entrar en una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo. Tengo un nuevo entendimiento y respeto por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés mientras están embarazadas”, agregó.





