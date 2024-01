Celine Dion, la aclamada cantante canadiense, voz de exitosas canciones como “Titanic” o “Beauty and the Beast”, será el centro de un nuevo documental de Amazon MGM. El film ya tiene un título, “Yo soy: Celine Dion”; y se estrenará próximamente en la plataforma de streaming de Prime Video.

A diferencia de otros documentales, en lugar de detallar de manera extendida la vida de la cantante, se enfocará en un momento clave de su carrera. En particular, el documental se centrará en la dura lucha de Dion contra su diagnóstico del Síndrome de la Persona Rígida, una rara enfermedad que afecta principalmente el cerebro y la médula espinal, que afectó la carrera de la cantante.









Dion recién confesó su diagnóstico a finales del 2022, cuando admitió que estaba posponiendo su tour mundial debido a sufrir de bastantes espasmos que afectaban su habla y caminata. “Aunque no sabemos mucho de esta condición, sabemos que es la causa de estos espasmos que he estado llevando”, confesó en su página de Instagram. “Desgraciadamente, estos espasmos afectan todo momento de mi vida, causando dificultades cuando camino, y no dejándome que cante de la manera que quiero,” explica.

Dion espera que este documental ayuda a educar a la población acerca de esta rara enfermedad. “Estos años han sido un reto, el descubrir mi condición a aprender cómo vivir con esta enfermedad y tratarlo, sin dejar que me defina”, explica. “He extrañado a mi carrera, a ver a mis fans. En su ausencia, quería documentar esta parte de mi vida para ayudar a otros que tengan el mismo diagnóstico,” aclara.





Celine Dion.





Jennifer Salke, jefa de Amazon MGM Studio, aclaró en un comunicado que “Celine Dion es una estrella con una larga carrera definida no solamente por su increíble ética laboral y pasión, sino también por la dedicación que tiene a sus fans”, declara. “Este documental es una visión íntima en un momento clave de su vida, mostrando su complicado viaje al luchar contra un diagnóstico inesperado.”

“Yo Soy: Celine Dion” ha sido dirigido por Irene Taylor y será producido por Sony Music Vision junto a Sony Music Entertainment Canada. Todavía no hay una fecha concreta del estreno, pero estará en la plataforma de Prime Video.





