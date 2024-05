Después de conquistar los escenarios del Reino Unido y ocupar un lugar entre los 10 discos más escuchados con su álbum ‘The Gods We Can Touch’ (2022), Aurora vuelve a nuestro país y se presenta este 8 de noviembre en Costa 21. Será una oportunidad muy especial para sus seguidores ya que vendrá para promocionar su última producción, ‘What Happened To The Heart?’.

Este es su cuarto álbum. Se define como un viaje que nos lleva de la debilidad hasta la fortaleza, y de la autodestrucción a la auto-sanación. A lo largo de todo el disco, Aurora busca responder, a través de letras y melodías profundas, por qué el mundo en que vivimos ha decidido que el corazón es simplemente un músculo vital y no el centro de nuestra emoción e intuición, como creían antiguas culturas que antes dominaban al mundo.









Como se recuerda, los primeros singles de este disco, ‘Your Blood’, ‘The Conflict Of The Mind’ y ‘Some Type Of Skin’, lograron una gran recepción por parte del público. Insertan una profunda huella en este viaje introspectivo que la artista realiza a lo largo de todo el disco y que sin dudas cobrarán otra dimensión en su presentación.

Cabe destacar que el disco fue grabado entre Noruega, Alemania, Londres y Los Ángeles. Además, cuenta con la colaboración de artistas de la New Bergen Wave, tales como Ane Brun y Matias Tellez, pero también con arreglos y la participación de viejos colaboradores de Aurora, como Tom Rowlands (The Chemical Brothers), Chris Greatti (Yungblud, Blink-182, Pussy Riot), Dave Hamelin (Beyonce, King Princess and Zara Larsson), lo que resulta en una mezcla perfecta entre melodías folclóricas clásicas y vibrantes ritmos de techno. La artista concibe este trabajo como su obra más personal y catártica elaborada hasta la fecha.

Veltrac Music, promotora a cargo de esta experiencia, ya confirmó que las entradas estarán disponibles desde el miércoles 29 de mayo en Teleticket, desde las 10 am. Menores de edad a partir de los 10 años pueden ingresar acompañados por un adulto, ambos con boleto.









