El actor mexicano, Eduardo Santamarina aseguró que no le molesta su sobrepeso ni las críticas a las que fue sometido por la prensa de espectáculos. Todo lo contrario, señaló que tiene derecho a tirar la toalla.

“Será que yo me cuidé tantos años porque yo encabezaba todas las historias. En la época fuerte de las telenovelas, yo estuve 20 años de mi vida encabezando historias, siempre fui el protagonista. Obviamente tenía que estar físicamente bien. No podía estar con un mínimo de panza”, expresó Eduardo Santamarina a Ventaneando.

“Tomarme un tiempo y tirar la toalla, se vale también. (Me decían) ¿Eduardo no te molesta? Pero por qué me va a molestar, por qué me va a enojar algo que es verdad. Si me molestara tanto, entonces no subiría de peso o me quedo encerrado en mi casa para que nadie me vea”, aclaró el actor.

Santamarina aseguró que no le avergüenza su cuerpo y no le molestó cuando le tomaron fotos en ropa de baño con “panza y mis chichis colgando en la alberca”.

“Yo me abandoné, fue mi decisión, respétenla, por favor. Gordo también me gusta. Y lo comido nadie me lo quita. Voy para los 52 años y el metabolismo ya no es el mismo. También sé que debo cuidarme y que no debo comer en exceso. La panza se puede bajar, pero hay otras cosas que ni volviendo a nacer se pueden cambiar”, sentenció el protagonista de ‘Rubí'

VIDEO RECOMENDADO

Muere Vera Lynn, la "novia" de los soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial

TE PUEDE INTERESAR