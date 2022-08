Seguramente, si eres fan de la entrañable serie “El Chavo del 8″, sería muy complicado decir cuál de todos los personajes era tu favorito. Teníamos un reparto tan variado y divertido que, a su modo, cada uno caló en el corazón de muchos, cada integrante de la vecindad tenía su propia forma de hacerse querer.

Sin embargo, no cabe duda que el favorito de muchos era el gruñón “Don Ramón”, personaje de gran corazón pero con muy poca paciencia a quien los niños de la vecindad le solían jugar travesuras. A este entrañable miembro de la vecindad le daba vida el actor, igualmente querido por sus compañeros de reparto, Ramón Valdés.

Valdés era una de las estrellas de la denominada “Época de Oro del Cine Mexicano”, y fue aquel enojón inquilino del 72 que se caracterizaba, entre muchas otras cosas, por no pagar la renta al “Señor Barriga”, así como por ser el amor platónico de su vecina, “La bruja del 71″.

Don Ramón, el amor platónico de Doña Cleotilde, su vecina en la serie y gran amiga fuera de las pantallas. (Foto: El Chavo)

Un personaje entrañable

Aquel vecino, padre de la “Chilindrina”, era un viudo delgado, un hombre de muchos oficios pero de poco amor por el trabajo, con una paciencia muy escasa pero de gran corazón que recibió muchos golpes de su vecina, “Doña Florinda”, pero que jamás respondió a los ataques. Un caballero de aquellos y muy poco comprendido en general.

Han pasado ya 34 años desde que Ramón Valdés dejó este mundo tras perder la batalla contra un cáncer de estómago, que lo desahució por tres años y que, finalmente, hizo que aquel 9 de agosto de 1988 fuera un día triste y gris para quienes disfrutaron de la popular serie.

Responde a las preguntas de la trivia sobre el actor mexicano Ramón Valdés, el famoso Don Ramón en El Chavo del 8. (Foto: El Chavo)

A sus 64 años, “Monchito”, como era conocido por sus compañeros del set de grabación, partió a la eternidad sonriendo aún en los últimos momentos de su vida, llevando esa alegría y felicidad a donde quiera que vaya con su carisma.

Ramón Valdés fue uno de los primeros actores del reparto que fallecieron, producto de una fuerte adicción al tabaco. Se dice que Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, había prohibido a todo el personal fumar dentro de las instalaciones, pero se lo permitió a Valdés debido a su estrecha amistad.

La última imagen de Valdés, con una sonrisa dibujada

Su nieto Miguel Valdés compartió una foto íntima del comediante en sus últimos días de vida. En la imagen, subida en su cuenta de Instagram, en 2019, se ve al actor con una bata en el hospital, muy sonriente y levantando su pulgar, rodeado de seres queridos.

“Hoy [9 de agosto de 2019] hace 31 años murió ‘Monchito’. Como pueden ver en esta foto, aún con cáncer terminal seguía sonriendo, seguía bromeando y haciendo felices a la gente a su alrededor. Este hermoso carácter hizo que gente como ustedes lo quiera hasta la fecha, y es solo gracias a ustedes que él sigue vivo cada que prendemos la tele, cada que alguien comparte un meme o una frase de ‘Monchito’, gracias amigos los queremos muchísimo y agradecemos tanto amor”, escribió en el sentido mensaje.

Ramón Valdés falleció a la edad de 64 años, un 9 de agosto de 1988. (Foto: miguelvaldesfotografia)

Las bromas antes de su partida

En una transmisión en vivo entre Carmen Valdés, una de las hijas del recordado actor, junto al compañero de reparto de este, Carlos Villagrán, el popular Kiko, este se animó a contar una broma que le hizo “Don Ramón”, poco antes de su partida, algo que suele contar entre risas y lágrimas de nostalgia.

“Lo vi muy delgado, le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo que me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, recordó Villagrán, conteniendo las lágrimas. Esta anécdota es muy recordada y el actor suele contarla cada vez que habla sobre Ramón Valdés: “Genio y figura, hasta la sepultura”, comenta.

Pero no fue la única vez que hizo una broma a poco de partir, Miguel Valdés, otro de los hijos del actor, contó la verdad sobre el rumor que decía que su abuelo, antes de morir, le dijo al ‘Señor Barriga’ que no le iba a poder pagar la renta.

“Ay, Señor Barriga, ya no le voy a poder pagar la renta. Esas fueron sus últimas palabras en efecto que le dijo mi abuelo a Edgar Vivar, cuando lo fue a verlo al hospital. Edgar se fue llorando y él me lo platicó directamente. Es totalmente cierto”, admitió.

La misteriosa conexión entre la última escena que grabó Ramón Valdés y su muerte

La última escena que grabó Ramón Valdés antes de su muerte fue en 1987 en el programa “¡Ah, qué Kiko!”, donde él y Carlos Villagrán volvieron a dar vida a sus populares personajes.

En dicha producción, Don Ramón fue un vendedor en una tienda de abarrotes y Kiko su ayudante. Aquí se puede apreciar una amistad más sólida entre Ramón Valdés y Carlos Villagrán.

Lo que llamó la atención del último capítulo que grabó Ramón Valdés en su carrera, fue que la escena fue filmada en un cementerio a pocas semanas de su muerte cuando el actor mexicano ya presentaba problemas de salud.

El actor es y seguirá siendo muy recordado por las varias generaciones que disfrutó de sus ocurrencias dentro de la serie “El Chavo del 8″, que dejó risas, lágrimas en algunos casos y muchas muestras del buen corazón, que no solo eran del personaje, sino del propio Ramón Valdés, quien le imprimió mucho de sí al querido “Don Ramón”.

