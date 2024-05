Terrible. Gabriela Serpa se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que cientos de personas denunciaran a su expareja Gonzalo Méndez por estafa. El joven se encuentra fuera del país, según Magaly Medina. La cómica de ‘JB en ATV’ asegura que ya no mantiene una relación amorosa.

Gonzalo Méndez supuestamente engañaba a sus víctimas con invertir su dinero y les prometía grandes ganancias, ya que decía que “trabajaba en la empresa de su tío con licitaciones del Estado”, según Israel Dreyfus, una de sus víctimas.

Los afectados aseguran que el exnovio de la modelo los estafó con miles de soles y que dejó de contestar los mensajes. “Dijo que trabajaba con licitaciones del Estado”, reveló Dreyfus al programa de Magaly Medina.

Por otro lado, el chico reality evitó decir el monto que le debe esta persona. “No es poca plata”, sostuvo.

Otra de sus víctimas es el promotor Giancarlo Cossio, quien señalo que Méndez le debe más de 30 mil soles. “Gonzalo me comenta si es que yo quisiera invertir y que los intereses que me daba eran buenos, y yo confié en ese momento y no le pedí los papeles. Yo le daba 10 y 20 (mil soles) y me devolvía en fechas”, indicó





GABRIELA SERPA SE PRONUNCIA

Gabriela Serpa se deslindó de acusaciones y anunció que ya no es pareja de Gonzalo y que él tiene que responder por denuncias. “Él tiene que salir a declarar y dar la cara como hombre. Él me dijo que trabajaba en insumos médicos y no indague más”, sostuvo.

Serpa aseguró que ya no mantiene una relación amorosa con el joven y no compartió motivos de la ruptura.

Incluso, Magaly Medina aseguró que Gonzalo Méndez huyó del país: “Este hombre se fue lejos de nuestra fronteras”.

TIO NIEGA TRABAJAR CON SU SOBRINO

Luis Fernando Mendéz, tío de Gonzalo Méndez, aseguró que recién tomaba conocimiento de que su sobrino usaba su nombre para estafar a personas por grandes montos de dinero: “Mi equipo legal está deslindando mi responsabilidad. No tengo nada que ver y lamento por las personas afectadas”.

