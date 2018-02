Hollywood está de luto. Reg E. Cathey, actor en la serie 'House of Cards' y 'The Wire', dejó de existir este viernes a los 59 años, según anunció el productor estadounidense David Simon. El portal TMZ luego confirmó que el artista sufría cáncer de pulmón y falleció en Nueva York junto a sus familiares y amigos más cercanos.

El actor originario de Alabama, Estados Unidos, tuvo una larga carrera en cine, televisión y teatro. Ganó un Emmy en 2015 por su papel en 'House of Cards' como Freddy Hayes, persona de confianza del protagonista Frank Underwood (Kevin Spacey).

También participó en 'The Wire'. Norman Wilson, un periodista reconvertido en asesor político de Baltimore, fue otro de sus célebres papeles dentro de la pantalla chica en el nuevo 'boom' de las series.

Su último trabajo fue en la serie 'Outcast' y en la película para televisión 'The Immortal Life of Henrietta Lacks', junto a Oprah Winfrey.

Apareció en varias películas exitosas como ' El Maquinista', 'American Psycho', 'La Máscara' , 'Nacido el 4 de Julio', 'S.W.A.T', 'Manos de Piedra', la última versión de 'Los 4 Fantásticos', entre otras.

"No solo fue un maestro como actor, sino uno de los seres humanos más encantadores con los que he compartido largos días en un set", escribió Simon, creador de 'The Wire', desde su cuenta de Twitter.