Christian Domínguez continúa sorprendiendo a más de uno al reaparecer en un programa radial para defenderse de las críticas y asegurar que es una persona ‘leal y confiable’, pese a sus escándalos de infidelidad.

El líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ brindó una entrevista al programa de Mónica Cabrejos y fue consultado sobre los últimos acontecimientos relacionados a su vida personal.

“¿Quién es Christian Domínguez? Te pregunto esto porque la gente dice muchas cosas, el público, de repente, Christian, en este momento recibe mucha información y sería importante que tú le digas al público quién eres, no como pareja, sino como persona”, cuestionó Cabrejos.

Para sorpresa de muchos, Christian Domínguez no dudó en enumerar todas sus habilidades y fortalezas y asegurar que es una buena persona en la que pueden confiar, pese a que varias veces ha sido protagonista de engaños amorosos a sus parejas.

“Así como me ven trabajando, así soy en la vida real, soy sumamente trabajador, leal, una persona que se da el 100% en todo lo que hace, en el que puedes confiar, que no le gusta meterse con nadie, que no le gusta hablar de nadie, que no necesita hablar de nadie para trabajar. No necesito bajarme a uno para que el otro suba”, sostuvo el artista.









