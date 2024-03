Ducelia Echevarría estuvo como invitada en el programa ‘La Esquina del VAR’ de Omar Ruiz de Somocurcio y fue consultada sobre su radical cambio de voz, un tema que ella evitó mencionar durante años.

Durante la entrevista, la exchica reality no pudo evitar romper en llanto al reconocer que su voz gruesa se debe al mal uso de anabólicos.

“Este tema no lo he tocado en ningún programa. Yo fui víctima de un tema bastante delicado , del cual no me gusta hablar, pero sí tuve una transformación de voz por el tema de los anabólicos”, sostuvo entre lágrimas.

Tras reconocer que le incomodaba hablar sobre esto, la conductora de ‘Préndete’ confesó que ahora se siente agradecida de que su hija haya nacido sana pese a el consumo de estas sustancias.

“Lo único que agradezco es que mi hija nació bien y con buena salud. Yo pasé por una época supercomplicada y por eso no me gusta tratar este tema, pero sí fue bastante difícil. Lo único que agradezco yo y toda mi familia es que mi hija está sana y bien”, sostuvo la modelo.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: