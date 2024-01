Giuliana Rengifo se encuentra en medio del ojo público luego de confesar que vendió el regalo que le dio uno de sus fans, un hombre que intenta desde hace varios años tener algo más que una amistad con ella.

La cantante de cumbia visitó el set de ‘Todo se filtra’ de Samuel Suárez y fue consultada sobre las propuestas más curiosas que ha recibido a lo largo de su trayectoria.

“Me han ofrecido ahora último anillo de compromiso y casarse conmigo, pero no quiero. Es un fan de hace muchísimos años, lo conozco, él siempre insiste, pero yo he dicho que no, estoy bien soltera”, dijo la artista piurana.

Según contó, esta misma persona también le regaló varios cientos de rosas, no obstante, tuvo que venderlas por un tema de salud.

“Iba tener una actuación en un teatro y a mi camerín llegan 500 rosas. Lo que hice con las rosas fue venderlas, las vendí por 500 soles. Esos ramos cuestan mucho dinero creo. Se las vendí a un amigo, yo soy alérgica a las flores”, sostuvo Giuliana Rengifo, quien además contó que este fan llegó a su casa con un enorme cartel donde le confesaba su amor.





