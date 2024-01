Marcelo Tinelli continúa demostrando que su relación con Milett Figueroa va viento en popa pese a su eliminación de ‘Bailando 2023′, y próximamente visitará el Perú en compañía de la modelo peruana.

El presentador argentino abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y respondió las dudas de sus seguidores respecto a su llegara a nuestro país.

“¿Cuándo vienes a Perú?”, fue una de las preguntas de los usuarios que Marcelo Tinelli decidió responder.

“Entre febrero y marzo ando por ahí”, fue la respuesta del conductor del reality de baile, la cual acompañó con dos emojis de corazón y la bandera peruana.





Marcelo Tinelli llega en verano a Perú





¿Qué lesión tiene Milett Figueroa?





Hace unos días, Milett Figueroa preocupó a sus fans luego de sufrir una descompensación durante su participación en el programa ‘Bailando 2023′. Horas después, Marcelo Tinelli explicó cuál era su estado de salud.

“Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando”, enfatizó el presentador antes de confirmar que la modelo había sido eliminada del reality argentino por sus problemas de salud.





