‘Giselo’ trolea a Aldo Miyashiro en el estreno de su novela: “¿No tienes que pedir perdón a alguien?"

Los actores de ‘Perdóname’ se reunieron el último miércoles 27 de septiembre para ver en vivo el primer capítulo de la telenovela de Michelle Alexander, y Edson Dávila estuvo en el evento para conversar con los integrantes del elenco, entre ellos Aldo Miyashiro.

El popular ‘Giselo’ entrevistó al conductor de ‘La banda del chino’ y no perdió la oportunidad para jugarle algunas bromas pesadas por su look.

Fiel a su estilo, el conductor de ‘América Hoy’ troleó a Miyashiro por el nombre de la telenovela que protagoniza con Érika Villalobos y lo puso en aprietos con una contundente pregunta frente a cámaras.

“Hoy has venido con un look preciso, siempre auténtico y con un pantalón que no vas a encontrar en Perú. Aprovechando la novela, ¿no tienes que pedir perdón a alguien?” , preguntó ‘Giselo’ provocando que Aldo Miyashiro se muestre fastidiado.

Ante la reacción incómoda del actor, Edson aclaró rápidamente su pregunta: “No, lo digo por la vestimenta”, sostuvo ‘Giselo’ desatando la risa de Miyashiro.