Jossmery Toledo volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales y, esta vez, decidió responder a las críticas que ha recibido por su tono de voz, el cual está más grave desde que usó anabólicos.

La modelo compartió algunos detalles sobre su transformación física y aseguró que está cansada de referirse sobre el tono de su voz. “Ya me tienen cansada. Ya toqué el tema sobre mi voz, que cambió desde que tuve un mal asesoramiento. No me avergüenza tener este tono de voz” , dijo.

La expolicía aseguró que no entiende las críticas que recibe y que ya ha aceptado que su voz no va a cambiar.

“La gente debería pensar un poco y dejar de estar burlándose. No entiendo el motivo del bullying. Yo he tenido que superar esto y ustedes siguen. Si no les gusta, no me escuchen y ya, simplemente me dejan de seguir. Hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo” , agregó.

Finalmente, Jossmery le recomendó a sus seguidores que consigan un buen entrenador para no pasar por lo mismo que ella.