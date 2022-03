Jorge Pozo pidió pensión a su hija Ethel: “Sería lo más humano si (ella) tiene buena posición”

El programa “Amor y Fuego” entrevistó a Jorge Pozo, padre biológico de la conductora Ethel Pozo. En conversación con una reportera de Willax TV, la expareja sentimental de Gisela Valcárcel explicó que desea acercarse a su famosa hija y a la vez expresó sus deseos de pedir una pensión para poder sobrevivir.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición”, señaló Pozo para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Además, el señor Jorge indicó que tiene la conciencia tranquila, pese a que perdió el contacto con su hija desde hace varios años.

“Me siento con la conciencia tranquila, seguí la ilación y la forma de vida que estaba viviendo. Dame un motivo o una razón para yo desistir o para que me pongan esa objeción”, expresó.

Jorge Pozo explica por qué se alejó de su hija Ethel

En otro momento de la entrevista para “Amor y Fuego”, Jorge Pozo indicó que él comenzó alejarse de la vida de su hija cuando vio que Gisela Valcárcel comenzó a tener fama en el mundo del entretenimiento.

“Yo no le sumaba. Por intermedio de una persona que no quiero decir su nombre, pero por una persona allegada me dijeron que tenía que dar un paso al costado porque ella tiene una vida mejor y un futuro. ¿Qué podía hacer? Yo estaba sin oficio, ni beneficio. Yo solo quería surgir, pero siempre la tuve en mi corazón”, contó.

“Seré muy sincero, yo iba a visitar a mi hija. Yo le llevaba su tamal los domingos y todo bien, pero yo veía que había un progreso con casa, carro y un programa de televisión... ellas subían y yo estaba abajo. Veía mi realidad y sentía que tenía que hacer algo. Si yo hubiera sido un hombre ambicioso, ahí me quedaba porque veía cosas muy positivas. Decidí irme a Estados Unidos para buscar un futuro y buscar mi vida”, explicó.

