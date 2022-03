Jorge Pozo, padre de Ethel y expareja de Gisela Valcárcel, se pronunció en “Amor y Fuego” y aseguró que recuerda a la popular ‘Señito’ con mucho cariño. Además, aprovechó para pedir ayuda económica a su hija pues, asegura, que debe tratarse un tumor cerebral y no tiene los recursos para hacerlo.

Según el padre de Ethel Pozo, la defensa legal de Gisela Valcárcel se comunicó con él para informarle que no le darán un centavo. “Me comuniqué con el abogado (Enrique) Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, explicó.

A pesar de que Ethel y Gisela han evitado referirse públicamente sobre la acusación. Sin embargo, la conductora de televisión, fiel a su estilo, envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“Los tiempos de Dios son los que no fallan... No te apresures, todo llegará cuando deba. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuro. Eclesiastés 8:6″, escribió Valcárcel en sus historias de Instagram.

Los pasajes bíblicos son costumbre en la rubia, pues cada mañana siempre envía mensajes positivos a sus seguidores.

