La presentadora Gisela Valcárcel se enlazó por llamada telefónica con el programa ‘América Hoy’ para dar la bienvenida a la nueva conductora Valeria Piazza y saludar por su cumpleaños al productor del programa, Armando Tafur. Sin embargo, su intervención no quedó ahí, pues aprovechó para felicitar a Rosa Fuentes por su nueva faceta como emprendedora tras su ruptura con el jugador Paolo Hurtado.

En medio de sus palabras de aliento, la madre de Ethel Pozo arremetió contra los infieles asegurando que no cambian y que lo dice “por experiencia”.

“Es más fácil responder qué pienso de los infieles, cacatúas que hay por allí y que me encanta que la mujer de la que hablaban (Rosa Fuentes) salga adelante y se olvide porque (lo que) no nos suma, no debe restarnos. Debe quedarse al costado, lo digo por experiencia propia. El hombre que no te cuida, que te saca la vuelta, ya la sacó antes y la va a seguir sacando”, expresó la conductora.

Gisela Valcárcel hablando de los infieles

Además, aseguró que los hombres desleales solo se arrepienten y vuelven con la esposa cuando se sienten enfermos:

“Me da muchísima pena que hombres dejen de educar a sus hijos porque una cosa es verlo y la otra estar día a día, pero por eso es que considero que la pareja es lo primero que se debe cuidar. El bebé de Rosa se preguntará dónde está su papá y lamentablemente hay muchos hombres que no recapacitan en esto, pero cuando quedan viejos y les duele la próstata los tienen que operan, caen en la casa de la mujer, de la abuela porque esa es la verdad”, agregó.

Se sintió aludido

Si bien el comentario iba dirigido al jugador Paolo Hurtado, fue el cantante de cumbia, Christian Domínguez, quien se mostró sorprendido e incómodo con las palabras de la conductora.

