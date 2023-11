Giacomo Bocchio finalmente rompió su silencio y se pronunció sobre la polémica con Josi Martínez, con quien pasó un tenso momento en el programa ‘El Gran Chef: Famosos’.

El chef aseguró que no es homofóbico, algo que había dejado entrever Josi Martínez, quien lo acusó de ser una persona discriminadora.

“Obviamente que no lo soy (homofóbico), no tengo nada en contra de ninguna persona. Mi trabajo es juzgar los platos de los concursantes. La verdad es que no tengo nada que decir de Josi, le deseo lo mejor” , aseguró a Trome.

Además, Giacomo precisó que no pretender hablar más sobre el tema, pues no quiere enfrascarse en una pelea pública con el joven influencer.

“Me he mantenido sin decir nada todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Para pelear y discutir se necesitan dos personas y yo no voy a entrar a ese juego. Soy un chef de restaurante, uno hotelero y lo que vengo a hacer aquí es calificar los platos”, agregó finalmente.





