El difunto cantante y compositor George Michael ingresará este año al Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció el miércoles esta institución con sede en Cleveland, Estados unidos.

Al igual que el cantante y compositor británico, otras estrellas como la rapera Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan y el creador de “Soul Train” Don Cornelius también serán incorporados al museo que honra a los íconos de la música.

El grupo Rage Against the Machine y The Spinners completan la lista de los artistas que serán incorporados al Salón de la Fama este 2023.

Se conoció que los nuevos homenajeados serán admitidos formalmente el 3 de noviembre en la ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock and Roll, que este año regresará al Barclays Center de Brooklyn en Nueva York.

Como se sabe, los artistas pueden ser admitidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll 25 años después de su primer lanzamiento comercial de música. La votación está a cargo de aproximadamente mil colegas, historiadores de la música y veteranos de la industria.