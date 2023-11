El último programa del podcast de Trome ´Café con los Chevez´ contó con la participación de Génesis Tapia . La también abogada reveló algunos detalles íntimos de su vida y su paso por el programa ´Bienvenida la Tarde´.

Durante su relato Tapia recordó su participación en el programa. Sin embargo, la modelo resaltó los diversos enfrentamientos que tuvo contra Melissa Paredes.

La exchica reality sostuvo que en una oportunidad casi se van a las manos, pero no se llegó a concretar debido a que intervino el productor del programa, Jose Luis Lara. “Nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir”, expresó.

La abogada reveló que siempre llegaba temprano al canal de Latina para maquillarse y cambiarse tranquilamente. Sin embargo, se originó un enfrentamiento con la exesposa del futbolista Rodrigo Cuba.

“Llegó tarde y quiso que me pare de mi asiento para que ella se sentara a que la peinen, así, toda prepotente. En esa época me fluía el barrio, la confronté y ahí chocamos, no sé cómo le avisaron tan rápido al productor”, sostuvo Tapia.

Además, la deportista señaló que no se ha vuelto a cruzar a Melissa Paredes.

VIDEO RECOMENDADO

Málaga sobre 5 mil docentes adherentes del Movadef: "Es pertinente" interpelar al Movadef