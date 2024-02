Sin pelos en la lengua. Génesis Tapia no fue ajena al mediático enfrentamiento entre el Club César Vallejo y Paolo Guerrero, quien llegó al Perú para reunirse con Richard Acuña, y tratar de encontrar una solución al problema contractual.

Como se recuerda, Paolo Guerrero hizo saber su negativa de jugar en Trujillo luego de que su madre, Doña Peta, y su hija, fueron amenazadas por extorsionadores de dicha ciudad.

Ante ello, la futura abogada Génesis Tapia aseguró que Paolo Guerrero está ejerciendo presión mediática para que los peruanos lo apoyen en su búsqueda de que el cuadro ‘Poeta’ lo dejé en libertad, pero que los contratos se tienen que respetar y cumplir.

“Me sorprende alguna declaración del abogado (de Paolo) porque entre la César Vallejo y Guerrero existe un contrato, que es un acuerdo de las partes. Se entiende que antes de ello el futbolista y Richard Acuña entraron en una negociación, nadie obligó a nadie. Quiero saber yo qué contrato del país no tiene penalidad ante su incumplimiento. Eso es sacado de los pelos”, dijo Génesis a Trome.

“El señor Paolo no quiere negociar porque dice que no ha recibido ni un sol. Hay que entender que le mandaron un profesional del campo deportivo, eso ya es una inversión. Después le alquilaron una casa de varios miles de dólares y es otra pérdida, pero la más importante es la de los auspiciadores. Hay muchas cosas en juego y el más perjudicado es la César Vallejo, y ahora viene con esta manipulación de que si el 26 de febrero ‘no me rescinden el contrato, entonces mi carrera ha terminado por la culpa de esos tipos’”, indicó la también abogada.

“Me parece superdesatinado de su parte echarle la culpa a la César Vallejo, a Richard Acuña... él ahora está recurriendo a manotazos de ahogado, haciendo presión mediática para que los peruanos una vez más lo apoyen. Está bien que Paolo Guerrero tenga una trayectoria importante, pero los acuerdos están para respetarse”, aseguró.

“Espero que el área legal de la César Vallejo haga valer sus derechos y si él quiere rescindir el contrato de manera unilateral tiene que indemnizar a su empleador, tiene que afrontar las penalidades. Todo un país quiere a Paolo Guerrero, pero eso no nos puede cegar y no podemos ser títeres para avalar que se incumpla la ley”, finalizó.

