Alejandra Baigorria rompió su silencio frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y habló sobre las fuertes imágenes de su madre, Verónica Alcalá, en la que aparece bailándole sensualmente a un stripper en una fiesta organizada por la cantante Lucía de la Cruz.

La ‘Rubia de Gamarra’ se mostró incómoda con el bochornoso video de su progenitora. No obstante, dijo que, a pesar de todo, no puede juzgar a su madre y es que además de darle la vida, le enseñó a ser una mujer fuerte.

“Es un tema que ha sido público y no puedo tapar el sol con un dedo, no es algo que ahorita me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen porque finalmente, mi madre es mi madre y mi padre es mi padre, son dos personas que me criaron y bueno, hay muchas cosas atrás que de repente la gente no sabe”, explicó.

Ale Baigorria también confesó que el escándalo que recientemente protagonizó su madre también ha afectado a su familia. Pese a ello, intenta dejar atrás la polémica para apoyarla.

“Es un tema que definitivamente no ha sido cómodo para nadie en la familia, pero bueno, ¿qué hago? Tengo que seguir remando”, agregó.









Verónica Alcalá hace papelón:

La fiesta organizada por la cantante criolla Lucía de la Cruz continúa causando reacciones en el ambiente artístico, y es que en uno de los videos aparece Verónica Alcalá, mamá de la chica reality Alejandra Baigorria.

Durante la celebración la madre de la empresaria se puso a bailar con uno de los strippers contratados. Varias de las tomas fueron censuradas por el programa de espectáculos debido a lo sugerente del baile.





