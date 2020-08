A 99 años del nacimiento de Frank Sinatra, una de las voces más importantes en la historia del siglo XX, elaboramos una lista con algunos de sus temas más significativos para la Nochebuena.

1. Santa Claus is coming to townUna de las canciones más conocidas que Frank Sinatra interpretó, con motivo de la Navidad, es Santa Claus is coming to town. Este villancico fue compuesto por John Frederick Coots y Haven Gillespie en 1932. Otros artistas que también la han interpretado son Bing Crosby, Dolly Parton y Mariah Carey.

2. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!Otra canción navideña que se hizo famosa en la voz de Frank Sinatra fue Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, tema que escrito por el letrista Sammy Cahn en 1945. Sinatra fue el primer intérprete en grabar este tema, en 1948.

3. Jingle BellsEste tema apareció en el álbum especial que realizó Frank Sinatra con motivo de la Navidad de 1948, Christmas Songs. Jingle Bells es un cover que el intérprete realiza sobre el famoso villancico homónimo.

4. White ChristmasSe trata de una de las canciones más populares de la Navidad, que alguna vez también interpretó Frank Sinatra. La música y letra fue escrita por Irving Berlin en 1942, y aparece originalmente en la película conocida como Holiday Inn.

5. Have Yourself a Merry Little ChristmasEste melancólico clásico navideño fue inicialmente introducido por Judy Garland en 1944, pero Sinatra creó su propia versión, modificando un poco la letra, hacia 1957. El cambio de dichos versos se hizo en función a un mensaje más positivo.

6. The Christmas SongUno de los mayores éxitos de su reconocido álbum navideño, The Sinatra Christmas Album, fue lanzado en 1957. Los coros y orquesta de esta dulce melodía fueron conducidos por el maestro Gordon Jenkins.