Flavia Laos visitó a Angie Arizaga en su programa y reveló que prefiere la música en vez de la televisión. “Es lo que me gusta. Puedo amanecerme en un estudio escuchando música”, reveló.

“Yo soy bien chancona, cuando me meto en algo a full, lo hago muy bien… Esto es algo que me gusta y no lo siento como chamba”, agregó la modelo e influencer en el programa Onda Expansiva, en la emisora Onda Cero.

La también empresaria participó en un picante juego de preguntas en el que sorprendió a todos al revelar que sólo se lleva bien con uno de sus exenamorados, Emilio Jaime, pero “con los otros siete, ya no”.

“Con él me llevo muy bien. Nosotros somos amigos: hemos salido juntos y nos hemos visto, pero con los otros siete, ya no”, fueron las palabras con las que Flavia Laos desconcertó a Angie Arizaga y, sobre todo, a sus oyentes.

La modelo e influencer también contó en vivo que, alguna vez, tuvo un fan acosador que la esperaba todos los días en la puerta del canal, que la han confundido con “Ale o Mayra” y que ha llegado a trabajar con resaca.

“Trabajo desde que tengo quince años y, a veces, me decían que domingo tenía que trabajar”, y que me ha “chapado” a alguien y luego “me he arrepentido”, declaró la rubia en la entrevista a Onda Expansiva.





