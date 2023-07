Risueña, optimista y divertida. Así definen sus seguidores a Flavia Laos. Son ellos quienes constantemente la apoyan en cada proyecto artístico en el que incursiona. La influencer no solo acaba de lanzar su última canción, “Real bitch”, sino que también estrenó un episodio en el programa internacional Ojos de mujer del canal E! Entertainment. Ella dice que no le teme a los retos y que difícilmente se le encontrará dos veces en un mismo lugar. Reconoce que saltó a la fama tras participar en la novela ‘VBQ’ (Ven, baila, quinceañera), pero muchos seguidores la admiran desde sus pininos en el programa La Hora Warner. Los más memoriosos no olvidan que fue parte de ‘Miss Pequeñita’, espacio de Lima Limón. Además, luego fue convocada para actuar en La Akdemia. Y encima tuvo un paso por los realities Reto de campeones y Esto es Guerra. Recientemente, participó en el reality británico Too Hot to Handle, que se vio por Netflix. Sobre los últimos hitos de su trayectoria y su prometedor futuro habló con Perú21. También de sus planes en el mercado internacional, incluyendo su deseo de filmar una película para una plataforma de streaming. Y su sueño de conducir un programa propio en la TV peruana.









¿Estar en Ojos de mujer es un peldaño más en tu carrera internacional?

Definitivamente, es un programa que se transmite en 22 países de Latinoamérica por E! Entertainment, que es una plataforma grande donde han estado las Kardashian en su momento. Yo era superfan de ese programa. Es un sueño. Y todo fue gracias al premio People’s Choice Award como influenciadora latina del 2022.

Ser parte de este programa con grandes conductoras también es un reto para ti.

Sí, somos como cuatro panelistas y la verdad que es superdivertido estar en el talk show Ojos de mujer. De hecho, es algo que siempre quise hacer. Sobre todo estar con conductoras reconocidas como Chiky Bombom, Érika de la Vega y Elizabeth Gutiérrez.

Desde muy pequeña incursionaste en la actuación, el modelaje y la música. ¿Qué más te falta hacer?

Me gustaría hacer una película para alguna plataforma grande que, de repente, no esté en castellano, sino en inglés. Sería como un reto.

A pesar de que te estás enfocando en la música, no dejas de lado tus planes en la actuación.

Estoy lista para lo que se venga. Me gusta hacer de todo un poco. Soy una artista. Ahora estoy enfocada en la música, pero si me llega un proyecto en la actuación estaré feliz porque también me gusta actuar. No me gusta limitarme.

Se nota. Tu última canción “Real bitch” la rompe…

Estamos dándole con todo. Estoy haciendo shows por todo el Perú y es cool. La experiencia de viajar los fines de semana fuera de Lima y hacer shows de madrugada es algo nuevo, pero superlindo.

¿Crees que tuviste barreras para abrirte paso en el medio artístico?

Siempre tuve el apoyo de mis papás, que es lo más importante para un niño. Ellos me llevaban a los castings, sabían que me encantaba la tele. Entonces siempre he sentido que tenía un apoyo incondicional de parte de ellos y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme en esta carrera.

¿Está en tus planes conducir un programa en el Perú?

Me gustaría, no lo descarto. Pero ahora estoy viajando muchísimo. La mitad del mes estoy fuera del país. Entonces sería muy complicado tener un programa, porque tendría que estar de lunes a sábados en Lima para poder conducirlo. No es el momento, pero de repente en un futuro sí.

¿Crees que tu sinceridad en las redes sociales ha hecho que seas una de la influencers latinas con más seguidores?

Ojalá sea por eso, pero también creo que fue porque estuve en una novela (‘VBQ’) que duró tres temporadas y que a la gente le encantó. Entonces, eso fue una gran catapulta para mí. Y gracias a eso crecí muchísimo, pero a la par estaban creciendo las redes sociales. Fue el momento y el tiempo perfecto.

Con el alcance de las redes sociales a gente de todas las edades, ¿te consideras un ejemplo a seguir?

Trato de serlo. Tengo una responsabilidad grande. Son 5 millones de personas que me siguen, entre ellos niños. Trato de ser un buen ejemplo, tener un buen comportamiento y mostrar siempre mi mejor versión para que puedan copiar lo bueno.

¿Crees que la Flavia que ingresó a los realities hace siete años ha madurado ahora que tiene 25 años?

He madurado mucho. He pasado por todo y creo que todo ha sido en el ojo público. Entonces todos se han enterado de todo. A la Flavia de antes le diría que estoy orgullosa por todas las cosas que pasó en el camino y fueron un aprendizaje. Y que se va a convertir en una mujer espectacular y exitosa, así que no se preocupe y aprenda de cada lección.

¿Qué rescatas de las experiencias vividas?

Aprendí a no ventilar las cosas hasta que estén en un 100%, porque no todo el mundo te quiere ver bien. Me guardo mis proyectos. Lo que quiero lo cuido mucho. Y también aprendí a no confiar en las personas, porque antes confiaba en todo el mundo.

¿Crees que tienes verdaderos amigos en el mundo artístico?

Yo diría que los cuento con la mano, pero claramente no llego a los 10 porque son contaditos. Mi círculo es bastante reducido y a veces me gusta estar sola. Disfruto de mi compañía. No es que necesite más gente a mi alrededor.

Si pudieras vivir en el extranjero, ¿lo harías?

¡Uy! Lo he pensado en algún punto, pero no quiero dejar del todo el lugar donde crecí. Existe una industria musical por desarrollar acá. Siento que puedo hacerlo junto a otros artistas peruanos que también incursionan en la música. Tengo mucha fe en eso y sé que va a suceder como pasó en Argentina, Chile y otros países. Estaría siempre entre Perú y otro país. Acá está mi familia y los extrañaría mucho.

¿Qué se siente ser el crush (flechazo) de tantos?

Antes no me daba cuenta de la exposición que tenía. Recién ahora que miro atrás digo ‘wow, Dios’. Estuve superexpuesta, pero yo feliz. Soy buena onda con todas las personas que me piden fotos y siempre estoy con buena actitud porque esa es mi ‘chamba’. Para mí es algo muy lindo que las personas me puedan reconocer en la calle.

¿Cómo definirías a Flavia Laos en una frase?

Yo diría que es una persona positiva ante cualquier adversidad. Es determinada y consigue lo que quiere. Es enfocada en sus metas. Y también es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás.