Disfrutar de la transmisión televisiva del Miss Perú , hasta hace unos años, era una especie de ritual que se llevaba a cabo en cada familia peruana. La noche del evento solía establecerse una tácita, soterrada complicidad nacional que parecía percibir estos concursos de belleza como una suerte de manifestación cultural.

Había impaciencia y expectativa, esa percepción de que en el concurso se aspiraba a un ideal que convocaba y movía al público como muy pocos eventos televisivos podían lograr. Frente al televisor, se multiplicaba la sensación de que todo el país veía a la veintena de mujeres que desfilaban como la encarnación de un cierto ideal de belleza de la que debíamos enorgullecernos todos.

Sin embargo, hubo también reinas de belleza que fueron destituidas por no representar ciertos valores que presuntamente debía representar una Miss Perú. Ante ello, nos preguntamos si este tipo de certámenes son una plataforma para empoderar a las mujeres o más bien encasillarlas en un molde estético al que se remitiría todo o buena parte de su valor como persona.

En estas últimas semanas, los peruanos celebran a la flamante Miss Perú Universo 2023, Camila Escribens, quien nos representará en la 72ª edición de Miss Universo a realizarse en diciembre de este año en El Salvador. Hasta el momento, existen más de 60 mujeres que han sido coronadas desde que, en 1952, comenzaron tener lugar estos concursos en el país. Aquel año se eligió a Ada Gabriela Bueno Böttger para representar al Perú en la primera edición del Miss Universo.

Sin embargo, cabe mencionar que a principios de 1930, Emma McBride Miller fue elegida como la primera Señorita Perú. El concurso fue convocado por el diario ‘La Crónica’ y la revista ‘Variedades’ durante los años del llamado oncenio del presidente Augusto B. Leguía.

A lo largo de todas las ediciones, mayormente anuales, el Perú tuvo diferentes representantes que “dejaron en alto el nombre del país”, como Gladys Zender Urbina, madre del actor Christian Meier, quien se convirtió en la primera mujer hispanoamericana en ganar el título de Miss Universo 1957; Jessica Newton que quedó como semifinalista en el Miss Universo 1987, o Janick Alexandra Maceta del Castillo quien se ubicó como segunda finalista del mediático certamen internacional en el 2020.

Es importante mencionar que este año, por primera vez, las reglas y características que se buscan en el Miss Universo han variado. El cambio más reciente ha sido permitir la participación de mujeres comprometidas, casadas o con hijos, segmento de la población femenina mundial que no tenía la más remota posibilidad de formar parte del concurso.

Esta modificación se había anunciado mucho antes de que la marca Miss Universo cambiara de propietarios. Por primera vez en la historia del certamen internacional, la dueña es una mujer transgénero: Anne Jakapong Jakrajutatip, directora ejecutiva del conglomerado de medios y contenido JKN Global Group de Tailandia.

En 2019, la peruana Suheyn Ciprinia Noriega se convirtió en la nueva Miss Eco Internacional, pero un año después, en mayo del 2020, fue destituida al quedar embarazada, una condición que la mayoría de estos certámenes proscribe tajantemente. (Foto: Instagram).

“Los certámenes de belleza son una plataforma para empoderar a la mujer”

Para la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, los certámenes de belleza siguen siendo muy populares porque no solo dan voz a la mujer, sino que también las empodera. “Es increíble ver a chicas llegar a esta plataforma y verlas crecer en seguridad, autoestima, valoración personal en todos los sentidos. El hecho de conocer tus debilidades y sobreponerte en tus miedos es fundamental para el desarrollo de cualquier mujer... cada vez vemos participar médicos, abogadas, ingenieras, modelos. Además, el hecho de creer en ti y saber que tienes algo importante que comunicar siempre te ayuda a crecer”, explica la exreina de belleza a Perú21.

¿Consideras que estos concursos refuerzan estereotipos físicos en la mujer?

En los campeonatos de tiro al blanco se debe tener buena puntería, no creo que estén haciendo daño a la gente que no la tiene. Los campeonatos donde hay carreras de motos o de autos se tiene que saber manejar bien, tener estabilidad, autocontrol, entre otras cosas. Existen plataformas dentro de los Juegos Olímpicos que exigen características especiales para cada desempeño y no creo que esto esté bajo ningún punto de vista limitando la libertad o la capacidad del resto. Los certámenes de belleza son una plataforma para empoderar a la mujer, donde sí te piden ciertas características, igual que te lo piden en distintas plataformas.

¿Ser Miss Perú o Miss Universo podría ser considerado como un sinónimo de perfección?

Hay muchas mujeres bellas, pero creo que la perseverancia, la disciplina, el trabajo y el compromiso son fundamentales en una reina. Las reinas están durante un año con una agenda súper cargada. Eso no las limita en hacer sus actividades habituales, como ocurrió con Alessia (Rovegno), que es cantante y modelo. Tú tienes que ser una mujer responsable y organizada... es como si te contrataran para ser la imagen de una empresa.

Pero hubo reinas que fueron destituidas por no haber cumplido con cierta representación del Miss Perú

Yo tengo dos reinas que he destituido. Fue a Rosa Elvira Cartagena porque, honestamente, el hecho de mentir a la policía de que había ganado un concurso, que le habían robado la corona y pedir una colecta nacional me pareció tremendo... Las mentiras nunca me han gustado. En el caso de Anyella (Grados)... una reina tiene que guardar, como en todas las compañías del mundo, una conducta que vaya de acorde a la plataforma. La persona que represente el título de Miss Perú tiene que saber guardar las formas, no puedes emborracharte, tienes que cumplir con todas tus responsabilidades.

Camila Escribens es la sucesora de Alessia Rovegno (Miss Perú 2022) y representará al Perú internacionalmente en el Miss Universo 2023.





“Más que inclusión se puede hablar de adaptación a los nuevos discursos”

Por su parte, la socióloga Mayra Rupay explicó que los certámenes de belleza siguen siendo populares en la sociedad porque se adaptan a nuevas tendencias de grupos como LGTB, mujeres que son madres o de talla grande.

Desde una perspectiva sociológica, ¿cómo han cambiado los certámenes de belleza a lo largo del tiempo?

No creería que se ha desarrollado de manera integral, pese a promover aparentemente la inclusión y diversidad, ya que estos certámenes de belleza no aceptan por completo la diversidad de la belleza de los cuerpos.

Recientemente, hemos visto la presencia de concursantes transgénero y madres en diversos certámenes de belleza

Más que inclusión se puede hablar de adaptación a los nuevos discursos del sistema para seguir vigentes dentro del mercado.

¿Consideras que los certámenes son una plataforma de empoderamiento femenino?

Es complicado decir que (los certámenes de belleza) empoderan realmente a la mujer cuando estos concursos históricamente han desarrollado etiquetas y estereotipos a las mujeres. Sin embargo, se rescatan por ahí algunos discursos, pero a larga solo queda en la pantalla y no necesariamente en la vida real.

¿Qué se necesitaría para considerarlos espacios de empoderamiento?

Es bastante utópico. Lo ideal sería que se aceptara la diversidad total de los cuerpos, pero probablemente eso requeriría una reestructuración de todo lo que han venido promoviendo estos concursos.

¿Entonces estos certámenes carecen de aspectos positivos?

Sí, bueno, por ejemplo cuando las participantes se valen de los espacios y la atención pública que reciben para hablar temas de violencia, discriminación o aspectos que afectan a sus comunidades o países





Bellezas en fuga

Desde hace décadas se elige a mujeres para representar al Perú en certámenes de belleza internacionales. Sin embargo, no todas las candidatas escogidas pudieron culminar su periodo de reinas debido a los escándalos mediáticos que protagonizaron.

Rosa Elvira Cartagena, Miss Perú Mundo 1999

La modelo Rosa Elvira Cartagena fue destronada por mentir en más de una oportunidad. Todo empezó cuando faltó a la verdad sobre su participación en el Miss Ambar en República Dominicana, pero la situación se agravó cuando la ‘Reina de ébano’ denunció que le habían robado una maleta con gran cantidad de trajes, zapatos, joyas, lo que incluía la corona del Miss Perú y Miss Ambar. Tras una larga investigación, los agentes de la Divincri descubrieron que esta versión era falsa y que, en realidad, la corona que había ganado en el certamen nacional aún permanecía en manos de Rosa Elvira. Lo que nunca apareció fue la corona del triunfo en tierras dominicanas pues, en realidad, nunca había ganado nada en dicho país.

La modelo ganó en 1999 la corona del Miss Perú, pero las mentiras que dijo en más de una oportunidad provocaron que sea destituida. (Foto: Miguel Carrillo / GEC)





Melissa Paredes, Miss Perú Mundo 2013

En el 2012, a una semana de ser elegida miss Perú Mundo 2013, Melissa Paredes renunció a su corona. El motivo de esta decisión surgió luego de que se difundieran unas imágenes de la modelo en las que lucía diversas prendas en lencería, entre ellas un disfraz como conejita de Playboy. Sin embargo, la estocada final fue cuando un programa de espectáculos emitió imágenes en donde Paredes era coronada como Miss Colita Ventanilla 2011. Debido a ello, las críticas en contra de la modelo aumentaron.

En el 2012, Melissa Paredes renunció a su corona del Miss Perú Mundo 2013





Anyella Grados, Miss Perú Universo 2019

Luego de ser coronada como Miss Perú Universo 2019, Anyella Grados fue destituida de la corona por Jessica Newton. Ocurrió luego de que se difundieran unos videos en los que se veía a la modelo trujillana en aparente estado de ebriedad tras haber asistido a una discoteca en Rioja, San Martín.

Anyella Grados fue la ganadora del concurso Miss Perú 2019, pero su reinado duro poco. (Foto: GEC)





Leona Gage, Miss USA 1957

En 1957, la joven Leona Gage se coronó como Miss USA. Con 21 años y presentando a Maryland, Leona se impuso fácilmente ante sus rivales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se descubriera que era casada y que no tenía 21 años, sino 18. Era madre de dos niños y estaba comprometida por segunda vez con un sargento de la Fuerza Aérea Norteamericana.

En la imagen Miss Israel Atara Barzilay y Miss Perú Gladys Zender felicitan a Leona Gage Miss Maryland Leona Gage la noche del 17 de julio al ser coronada Miss Estados Unidos.





VIDEO RECOMENDADO