El reconocido cómico Rodolfo Carrión, ‘Felpudini’, preocupó a sus seguidores al revelar que fue internado de emergencia tras sufrir una descompensación debido en medio del tratamiento oncológico que lleva.

Pese a su estado de salud, el actor no pierde la esperanza y la buena actitud: “Me han internado porque me sentía un poco mal debido al tratamiento oncológico que estoy llevando por un problema pulmonar. A pesar de eso, yo he seguido trabajando y tengo muchos proyectos por realizar”, declaró el popular ‘Felpudini’ durante una conversación con Trome.

Añadió que su tratamiento lo lleva en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia: “Siempre para adelante, nunca para atrás. Me siento fuerte por el apoyo de mi familia y estoy probando de qué estoy hecho, siempre he sido una persona que ha puesto el pecho y ahora no es la excepción. Es una batalla más en la vida“, señaló el artista para el mismo medio.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

AVIÓN DE KAROL G ATERRIZA DE EMERGENCIA