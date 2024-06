Rodolfo Carrión, mejor conocido en el ambiente artístico como ‘Felpudini’, volvió a hablar de su lucha contra el cáncer al pulmón que le fue diagnosticado hace algunos años. Con el humor que lo caracteriza, el actor ha enfrentado esta enfermedad con optimismo. Sin embargo, reconoce que siente dolor en medio de su tratamiento.

El reconocido humorista se encuentra estable y en medio de su rutina concedió una entrevista para el programa ‘La Banda del Chino’. Felpudini reveló que está en la fase 4 de esta enfermedad.

“Desde que el cáncer es engendrado ya tiene su pasajito de vuelta, es terrible, pero hay que asumirlo serenamente. Voy a ganar de lejos. Es constancia, perseverancia y seguir todo el tratamiento. Para mí no ha cambiado mi perspectiva de vida. Si me preguntas cómo estoy en este momento, te diría que estoy espectacular”, expresó el artista.

“Me mandaron a hacer unas tomografías y eso salió y me dijeron que estaba bien avanzado... Todo lo bueno que me ha dado la vida, todo lo que he vivido, está más alto que cualquier otro problema. Entonces, valoro cada día y no tengo tiempo para el dolor”, agregó para el mismo programa.

Durante una conversación con Perú21 en marzo de este año, Rodolfo Carrión no descartó la posibilidad de regresar a la televisión peruana luego de superar las complicaciones en su salud. “Depende cómo salga”, respondió el actor.

Como se recuerda, ‘Felpudini’ fue internado en enero del 2023 por problemas en el corazón. En el 2011 también fue sometido a una operación de uretrotomía, pues sentía dolores y molestias debajo del abdomen.

Felpudini ha participado en producciones peruanas como ‘Mil Oficios’, ‘Risas y Salsas’, ‘JB Noticias’, ‘El Jefecito’, ‘Así es la vida’, ‘El especial del humor’, ‘La Paisana Jacinta’, ‘Bienvenida la tarde’, ‘El Wasap de JB’, entre otras.

