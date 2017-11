Federico Salazar y Verónica Linares cumplirán apuesta tras clasificación de Perú al Mundial

Tienen que cumplir con su público. Federico Salazar y Verónica Linares se pronunciaron hoy sobre la promesa que hicieron a sus seguidores si es que Perú clasificaba a la Copa del Mundo.

Los periodistas aseguraron que, de lograr una victoria frente a los 'All Whites', intercambiarían de vestimenta y de roles en el noticiero que conducen juntos.

Hoy no cumplieron lo pactado, pero ante la insistencia de Rebeca Escribens, se pronunciaron y confirmaron que sí cumplirán con su público.



"Lo que pasa es que hoy ni nos dio el tiempo, había que maquillarse, yo darle mis zapatos, mi terno, mis lentes. A su vez ella debía de facilitarme sus tacos, su traje y otros detallitos", se excusó Federico Salazar.



Verónica Linares también aclaró la apuesta y reiteró que la cumplirá. "No sé cómo se me verá como Federico, espero que no tan mal, pero vale la pena por el tremendo triunfo de los chicos", sostuvo.