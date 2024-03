La manager de Yahaira Plasencia, Erica Constantino, denunció que viene siendo víctima de extorsionadores que le exigen el pago de s/10 mil para no hacerle daño. Las amenazas han llegado hasta la casa de su madre por lo que ha decidido hacer la denuncia pública.

“Hace unas semanas he empezado a recibir amenazas a mi celular, yendo al límite de hablar de mi madre y dónde vive, así como dónde vivo. Han quebrado mi tranquilidad”, declaró para Exitosa.

La allegada de la salsera también reveló que las llamadas iniciaron a finales de febrero cuando un número desconocido se contactó con ella para exigirle la fuerte suma de dinero. Las exigencias continuaron.

“Me pedían 10 mil soles y decían que sabían donde vivía mi mamá, que departamento era y que tenga cuidado. Simplemente corte, no hice caso y bloquee la llamada. Volvieron a llamar de otro número y ahí me preocupe. Ya no contestaba los teléfonos no reconocidos, pero volvían a llamar y así insistentemente”, explicó.

Constantino hace un llamado a las autoridades para que la ayuden en este difícil momento que viene perturbando su tranquilidad y la de su familia.

