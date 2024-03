En un giro inesperado, Guillermo Zucchi, padre de Julián Zucchi, se presenta esta mañana en el programa ‘América Hoy’ para abordar públicamente los rumores que circulan acerca de la supuesta infidelidad de su hijo hacia su expareja Yiddá Eslava.

El padre de Julián no dudó en enfrentar las cámaras y los micrófonos para compartir su versión de los hechos y expresar su enojo sobre lo mencionado por la actriz, Yiddá Eslava: “Para mí es un impulso, no tan racional, sino más emocional que lo puede haber generado algún enojo y vio algo que no le había prestado atención y ahora dice que fue infidelidad, pero donde está, quién es la persona, dónde está la prueba, es un enojo o una fantasía”, señaló en ‘América Hoy’.





Yiddá Eslava confirma infidelidad de Julián Zucchi

Yiddá Eslava decidió romper su silencio y confesó que Julián Zucchi, su expareja, le fue infiel durante su relación, razón por la cual decidió ponerle fin a su vínculo con el argentino.

La actriz dijo que decidió guardar silencio por el bien de sus hijos, por lo que recién sale a explicar lo que pasó. “Aún le tenía cariño (a Julián), no amor, porque yo soy muy firme con mis decisiones, porque yo merezco a alguien que me respete como mujer”, dijo en Amor y Fuego.

Yiddá aseguró que Julián le fue infiel con una chica argentina y, cuando lo descubrió, no pudo dejar de llorar por el dolor de la traición por parte del padre de sus hijos.

“Cuando él me fue infiel, estábamos bien, la infidelidad fue en Argentina. Yo se la descubro porque siguieron hablando. Cuando descubrí la infidelidad, lloré 18 horas de corrido, sin parar”, agregó.





Julián Zucchi niega haberle sido infiel a Yiddá Eslava

Julián Zucchi decidió responder a las acusaciones de infidelidad de Yiddá Eslava, su expareja, y reveló que su relación estuvo sumida en varias crisis. Además, señaló que se peleó con ella y que por eso se fue a Argentina, lugar donde le habría sido infiel a la actriz.

“Nosotros veníamos en crisis. Siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para que se solucionen los problemas. En medio de una separación, la que Yiddá me pide, me fui a Argentina y me vi con una amiga, y eso pudo ser interpretado de otra forma”, dijo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

El argentino reveló que la actriz tenía su ubicación en todo momento y confesó que le ocultó mensajes porque no quería exponer sus conversaciones privadas.

“Hablaba cosas que no quería que Yiddá se entere. Eran conversaciones privadas con una amiga y Yiddá tenía acceso a mis cosas”, agregó finalmente.





