En medio de la reciente controversia en la que se encuentra inmerso el cantante Christian Domínguez, su expareja y madre de su hija mayor, Melanie Martínez, ha decidido hacer oír su voz. Tras las polémicas revelaciones de Pamela López que señalan a Domínguez, Martínez no dudó en lanzar una indirecta por medio de sus redes sociales.

Por medio de TikTok, Martínez dejó en claro su postura con una frase directa: “Yo puedo llevarme superbien contigo y no confiar en ti. No te confundas”. Este mensaje parece ser una respuesta directa a las acusaciones vertidas por Pamela López, quien habría revelado detalles íntimos sobre la relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco.

Melanie Martinez manda contundente indirecta a Christian Domínguez (Captura: @mel.martinez)

Pero la ex pareja del cantante no se detuvo allí. Minutos después, compartió otra publicación en la que dejaba entrever un tono de resignación y descontento: “Siempre seré la villana de algún cuento y no lo pienso discutir. ¡Uy, si yo les contara!”, escribió Melanie en sus redes sociales.

Melanie Martinez manda contundente indirecta a Christian Domínguez (Instagram: @mel.martinez)

Estas declaraciones de Martínez han vuelto a colocar a Christian Domínguez en el ojo de la tormenta, mientras que la incertidumbre y las especulaciones continúan creciendo en torno a las revelaciones y conflictos que rodean al cantante.





