La llama del amor entre el actor y director de cine, Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo sigue viva. Así lo demostró Rosaldo al enviarle un tierno mensaje a su esposo, lo que conmovió a sus seguidores.

Alessandra usó su cuenta en Instagram para gritar a los cuatro vientos todo el amor que siente por Derbez.

"Doce años desde aquel mágico día en el que me enamoré de ti y mi vida cambió. Doce años que no cambio por nada y que volvería a vivir exactamente igual. #Happy27 #A&E #doceañosjuntos #ysiguessiendotú Twelve years together today. #andyourestilltheone #andforeverwillbe #loveofmylife❤️", escribió Rosaldo en su red social junto a una foto de ambos donde se ven muy cariñosos.

Los más de un millón de seguidores de Alessandra quedaron conmovidos por el mensaje que apenas a un día de publicado ya registra casi 140 mil 'Me gusta' y más de 600 comentarios.

"'rocioestradagutierrez: Felicidades por su hermosa familia'; 'blanca_ivonne_c: Felicidades y que siga ese caminar juntos'; 'evixita30: Felicidades sigan así que sean muchos años mas para ustedes 2 saludo desde Perú'", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.