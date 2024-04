La polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz continúa escalando, luego de las declaraciones realizadas por Pozo en su programa de televisión en respuesta a los comentarios de Vértiz en ‘Estás en Todas’.

La hija de Gisela Valcárcel dejó claro que ya no mantiene una relación con la exmiss Perú y exfutbolista, y enfatizó que no se quedará callada ante lo que considera afirmaciones inexactas.

“Ahora le responde, me dije, ya basta de agarrarme como un saco de box. Hasta ayer eran mis amigos”, afirmó Pozo, mostrando su determinación para abordar la situación de manera directa.

Uno de los puntos más destacados de la respuesta de Ethel fue su revelación sobre su comunicación con Yaco Eskenazi, donde decidieron poner fin a su amistad. “Hemos hablado ayer y decidimos terminar la amistad, en seis años jamás tuvimos ningún problema”, comentó la conductora, mostrando una decisión firme respecto a las relaciones personales en su entorno.

Ethel Pozo revela que su amistad con Yaco Eskenazi terminó.

Además, Pozo abordó el tema de los fast pass utilizados para ingresar a Disney, señalando que no quiso involucrarse en el asunto, pero mencionando que Natalie Vértiz dijo “cuatro mentiras” que planea desmentir públicamente.

La hija de Gisela Valcárcel aclaró que es animadora de un programa y por ello no puede llegar a una entrevista desanimada, haciendo referencia a su sorpresa cuando vio la casa del exfutbolista Jefferson Farfán.

Ethel Pozo le responde a Natalie Vértiz.

También indicó que no tiene una casa igual a ‘La Foquita’ como Natalie señaló en su programa “No tengo una casa como la de Jefferson y si así fuera como no me voy a sorprender si estoy yendo a la casa de un futbolista. Me deja como una hipócrita. Eso es mentira, pero la gente le cree porque ella tiene una imagen blanca”, explicó Pozo, defendiendo su posición y desmintiendo afirmaciones que considera inexactas.





