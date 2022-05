Ethel Pozo está resentida con Rodrigo Cuba, a quien consideraba su amigo cercano. Incluso, la hija de Gisela Valcárcel destacó que ella y su novio han sido muy amigos del popular ‘Gato’, pero que desde que se supo que Melissa Paredes sería su entrevistada, el futbolista decida cortar comunicación con ella y se contacte con Brunella Horna para conversar con Janet Barboza.

Durante la emisión de su programa, Ethel le cuestionó a Rodrigo por qué no ha querido conversar con ella. Brunella Horna contó que fue contactada por el futbolista, a quien le pidió el teléfono de la popular ‘Retoquitos’.

“Yo he conocido a Rodrigo Cuba y a Melissa Paredes como una pareja sólida, Rodrigo tú sabes muy bien todo lo que me contaste de tu papá y no he podido mostrarlo y Melissa no ha querido decirlo”, expresó Ethel.

Además, aseguró que desde el ‘ampay’ de Melissa han seguido siendo amigos. “Rodrigo Cuba ha seguido siendo amigo cercano hasta el día viernes, que emití una opinión acerca de los días en los cuales yo considero que para una madre y un padre deben ser por igual, viernes dejó de escribirle a mi novio, y ayer le escribió a Janet y hay que decirlo”, comentó fastidiada.

Ethel Pozo dice que Rodrigo Cuba le dejo de hablar

“Ya no quiere hablar conmigo, al parecer, todo lo que opinaba de mí se fue, hasta el viernes estábamos hablando del matrimonio entre Julián y yo, no entiendo, ¿la amistad se fue porque yo pida equidad entre un hombre y una mujer?, no entiendo”, se indignó la hija de Gisela.

Ethel reveló que el ‘Gato’ dejó de hablarle el viernes y Christian Domínguez le pidió a su ‘jefa’ que entienda la situación del futbolista. “Debería entenderlo, pero usted está afuera, tiene que pensar también que está en su derecho a resentirse porque tiene un dolor”, agregó el popular ‘Wachimán’.

“Así como me habla cuando hablo bien y estoy en oposición de la pareja de Melissa, así como muestra que está de acuerdo, cuando yo emito una opinión que no te gusta no puede llamar a mis compañeras, a las dos las ha llamado”, siguió reclamando Ethel.

Entonces, Brunella Horna aclaró que ayer le escribió Rodrigo Cuba para pedirle el número de Janet Barboza y aseguró que no sabía de qué habían tratado. “Don Jorge Cuba me llamó, yo no he hablado con Rodrigo, me llama para agradecerme porque yo estaba hablando de una forma objetiva y yo le dije que no tenía por qué agradecerme nada porque mi premisa siempre ha sido hablar con la verdad”, puntualizó la popular ‘Rulitos’.

V IDEO RECOMENDADO

El futbolista concedió una extensa entrevista al programa de Magaly Medina para contar detalles del fin de su relación con su exesposa, Melissa Paredes, tras el ‘ampay’ con Anthony Aranda. Repasa en este video las declaraciones más destacadas.