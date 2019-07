Esposo de famosa actriz de Televisa es apresado por presuntos vínculos con el crimen organizado

El castillo de amor y bienestar que construyó la actriz Yadhira Carrillo al lado de su esposo Juan Collado se desplomó de golpe cuando las autoridades mexicanas determinaran que el abogado de expresidentes tendría vínculos con el crimen organizado.

La actriz mexicana que protagonizó las exitosas telenovelas 'Amarte es mi pecado' y 'La Otra' está totalmente segura de que su esposo es inocente y confía en que pronto se solucione su situación legal.



Juan Collado, amigo personal del expresidente Enrique Peña Nieto y quien lo divorció de Angélica Rivera, enfrenta problemas de salud. Tras ordenarse su detención sufrió una parálisis en partes del cuerpo y una baja de azúcar.

YADHIRA Yadhira Carrillo al lado de su esposo Juan Collado, quien hoy está en prisión preventiva.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México detuvo el martes 9 de este mes por lavado de dinero a Juan Collado considerado por la prensa como un "intocable" del poder.

La Fiscalía informó que el reconocido abogado fue arrestado en un restaurante de la Ciudad de México por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



En 2005 fue el representante legal de Raúl Salinas de Gortari, acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, durante el proceso que terminaría con su liberación.

EL 'DON JUAN' DE TELEVISA

Juan Collado se ha casado en tres ocasiones, la primera de ellas fue con María del Mar Dot Bohigas, con quien tuvo dos hijos, Juan Collado y Mar Collado.



El segundo matrimonio de Juan Collado fue con la actriz Leticia Calderón, con quien tuvo dos hijos: Luciano y Carlos Collado. El tercer y último matrimonio de Juan Collado fue con la también actriz Yadhira Carrillo. Esta relación fue, para muchos, en paralelo a la que sostenía con Leticia. Sin embargo, él lo ha negado.

Lo cierto es que Yadhira Carrillo y Leticia Calderón no se pueden ni ver, a pesar de los esfuerzos por 'mantener las formas'.

Tras la detención de su ex marido, Calderón -protagonista de telenovelas como 'Esmeralda' escribió este tuit: “Agradezco profundamente todos los mensajes de solidaridad y las muestras de cariño. No daré ninguna declaración. Gracias por su comprensión”.

LOS VÍNCULOS

El caso del abogado Juan Collado, involucra a los ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, quienes fueron señalados como los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros, la cual es implicada en una denuncia que tiene en prisión preventiva al esposo de la actriz.



Según la declaración de Sergio Hugo Bustamante Figueroa ante la Fiscalía General de la República (FGR), la empresa Caja Libertad, pertenece a los ex presidentes.



Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció haber sido estafado por el abogado Juan Collado en una operación relacionada con un inmueble.



La revista Proceso refiere que el abogado Juan Collado Mocelo "es un miembro destacado del primer círculo priista".

"Fundador del despacho Collado Abogados, Collado Mocelo exhibió su influencia y poder el pasado 18 de mayo durante la boda de su hija, María del Mar Collado, cuando reunió al grupo priista que dirigió el país el sexenio pasado, el cual estuvo marcado por reiterados escándalos de corrupción.

Al evento acudieron el propio Peña Nieto y su familia, pero también Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño Mayer, Alfredo Del Mazo Maza, Enrique Ochoa Reza, José Narro Robles, Rosario Robles Berlanga, Luis Enrique Miranda Nava, Claudia Ruiz Massieu, Alberto Elías Beltrán, así como los exgobernadores Eruviel Ávila Villegas y Manuel Velasco", detalla Proceso.

Mientras se resuelve el problema legal, Yadhira Carrillo reitera que está limpia de todo, y se muestra confiada en que este caso quede en nada, pues -dice- su pareja es inocente.

"No veo prensa, por salud mental, eso es siempre bueno. Me encuentro muy bien y sé muy bien del apoyo de toda la gente porque me lo han hecho saber. Se los agradecemos profundamente", declaró a una televisora.

La actriz ha sido captada por la prensa de su país totalmente devastada.