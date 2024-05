CÉSAR VÁSQUEZ

Zapatero a tus zapatos

El ministro de Salud, César Vásquez, defendió —no podía ser de otra manera— a la presidenta Dina Boluarte de la avalancha de críticas por el incremento de la pobreza a 29%, según el INEI. “Sin ser economista, sin ser especialista en el tema, creo que estos resultados no reflejan los esfuerzos de este Gobierno que se verán en la próxima medición”, comentó el pulpín de César Acuña. Esteee, sí pues, él no es economista, es médico, así que mejor, zapatero a tus zapatos.

MAGALY RUIZ

‘Mochasueldos’

VIVIAN OLIVOS

Fujimorista virtual

KIRA, ¿DÓNDE ESTÁS?

Otra berrinchuda

El congresista Luis Kamiche se quejó de su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz, quien anda no habida desde que se descubrió su intercambio de favores con ‘El Niño’ Darwin Espinoza. Su ausencia, observó, dilata la sustentación de los dictámenes aprobados por la comisión que ella preside. “Eso es abuso de poder, he llamado a su coordinador, la he llamado por WhatsApp, a su teléfono fijo, y no responde; no puede obstruir el trabajo por un berrinche”, reclamó Kamiche. ¿Y qué le respondió Alejandro Soto? “Haga usted valer su derecho ante la Comisión de Ética…”. ¡Plop!

WALTER ASTUDILLO

Condecorado, ¿por qué?

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, viajó hasta Iquitos para dizque lanzar la tercera edición de la Cruzada Nacional de Valores Somos Grau, seámoslo siempre; bueno, esa es la versión oficial. Lo que no informaron fue que en el marco de esta actividad, el titular del Mindef fue condecorado con la Orden Gran Almirante Grau y la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval. Todo bien, si no fuera porque en lugar de tanta condecoración, lo mejor que harían nuestras autoridades es ponerse a trabajar para evitar ataques como el perpetrado por las mafias de la minería ilegal en Pataz, ¿verdad?

