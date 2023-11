Arremetió con todo. Dorita Orbegoso criticó a Samahara Lobatón por su reciente escándalo con Bryan Torres, alegando que el comportamiento rebelde de la influencer podría deberse a la falta de una figura paterna estable, ya que Melissa Klug ha tenido varias parejas en los últimos años.

“Cuando uno es mamá, no solo nace tu bebé, sino también naces tú como mamá. No comparto mucho el siempre salir con la pareja si no estás 100% segura de un entorno familiar para brindarle a tu pequeña. Me parece que es un tema de inmadurez”, declaró para América Hoy.

Dorita critica a Melissa Klug y Samahara Lobatón

La animadora sostuvo que la imagen de Samahara Lobatón no es la mejor en la actualidad, ya que la exchica reality no sabe cómo manejarse en los medios televisivos. Además, mencionó que Samahara debutó en la pantalla chica, específicamente en ‘Combate’, cuando aún no era mayor de edad y “sin ningún talento”.

“Ella entró a la tele súper rápido, podría decirse sin ningún talento. No es modelo, no conduce, no anima, no actúa, no canta”, mencionó la expareja de Luigi Carbajal.

