Las recientes declaraciones de Leslie Shaw sobre los artistas peruanos han generado controversia. Desde su regreso a Perú, la cantante de música urbana ha dirigido críticas hacia su expareja Mario Hart, quien ha retomado su carrera musical luego de cinco años.

Otras artistas, como Handa, Flavia Laos y Mayra Goñi, han salido en defensa del conductor de ‘Mande quien mande’, compartiendo sus experiencias negativas a lado de la rubia. Estos cantantes expresaron su indignación debido a que la intérprete de ‘Faldita’ suele minimizar constantemente sus logros.

Ante las críticas dirigidas a Leslie, Magaly Medina salió en su defensa y la invitó a su programa, donde abordaron diversos temas. Durante la entrevista, la modelo respondió a las preguntas de la conductora, incluyendo el tema de la falta de colaboración con otros artistas.

“No me da la gana de trabajar con nadie de aquí (Perú), no me gusta nadie, no me pueden obligar. Si a mí no me gusta, no me importa, a mí me tiene que gustar, yo soy la artista, soy independiente, justamente por eso renuncié a la disquera para hacer lo que me da la gana”, declaró.

Asimismo, expresó de manera contundente que ningún cantante peruano está a su altura, y por ende, no tiene la intención de colaborar con nadie, ya que considera que su jerarquía es superior y debe ser respetada.

“No me da la gana de hacer música con nadie aquí de Perú porque nadie está a mi nivel. Hay niveles y respeten la jerarquía. ¿Han ganado un premio? ¿Han firmado con una disquera? no. Que no se metan conmigo”, sostuvo.

Finalmente, Leslie Shaw continuó criticando a Mario Hart, argumentando que no puede respetarlo, ya que no es un cantante. Además, calificó el relanzamiento de su carrera como una estafa, señalando que no ha estrenado nuevas canciones y sigue interpretando su único éxito de hace ocho años.





