Cynthia Martínez, la esposa de Pedro Suárez Vértiz, compartió detalles sobre su relación con el reconocido cantante de rock peruano, quien enfrenta una enfermedad degenerativa, durante su participación en el conocido programa de espectáculo.

“Yo asumo las responsabilidades, pero Pedro sigue manteniendo el hogar con todos los proyectos que tiene. Pedro ya es una marca, hace muchas todavía”, declaró en Magaly TV La Firme.

En ese contexto, afirmó que el cantante lanzará un nuevo libro, ya que aún tiene la capacidad de escribir. “En nuestra casa, quienes estamos presentes ya lo entendemos; interpretamos su mirada y comprendemos lo que quiere expresar. Una primicia para ti es que publicará su libro con contenido inédito, titulado ‘Yo, Pedro’”, mencionó.

Martínez señaló que su amor con el compositor permanece fuerte y que su conexión sexual no ha disminuido. “El amor sigue siendo intenso, muy sexual... no tengo secretos. El amor no ha menguado; está presente. Lo que ha crecido considerablemente es la admiración. Verlo seguir luchando en su situación es algo que admiro enormemente”, expresó.

Además, mencionó que el compositor aún tiene muchos temas que no ha revelado y que disfruta participar activamente en las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO: