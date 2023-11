Leysi Suárez se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para dar más detalles sobre su situación actual con su expareja Jaime La Torre, quien nuevamente fue ampayado con la misma mujer con la que le fue infiel a la modelo a inicios de agosto de este año.

“Teníamos una relación de casi 10 años. Éramos una pareja perfecta, el ejemplo de mi familia y amistades. Nunca hemos tenido una pelea fuerte, pero uno no termina de conocer a la persona que duerme contigo. Un día antes del primer ‘ampay’ estábamos en la casa de su familia, me besaba, me hacía piojitos”, empezó señalando la exintegrante de ‘Alma Bella’.

La también locutora de radio no pudo ocultar su indignación al revelar que el padre de su hija intentó retomar su relación sentimental antes y después de su segundo ‘ampay’ con una mujer llamada Karen Bustamante. Para demostrar su versión, decidió difundir los pantallazos de las conversaciones con su expareja.

“¿No te das cuenta cómo está arrastrado? Él se muere por recuperarme. Yo trueno los dedos y se sienta acá para decirme que se va casar conmigo, pero yo dejo que se vaya. Ya he perdido 10 años de mi vida”, presumió la exparticipante de ‘Reinas del Show’.









Leysi asegura que Jaime La Torre incluso se arrodilló para pedirle perdón por su infidelidad. Ante su negativa, él le habría armado varias escenas de celos por retomar su vida social y ser captada en un local nocturno con Shirley Arica. “Armó un escándalo, me dijo seguro ya estás con algún empresario”, contó.

En otro momento, la modelo se mostró indignada con su ex por involucrar a su hija y llevarla a pasear con su supuesta amante. Pese a ello, aseguró que nunca estará en contra a que siga cumpliendo con su régimen de visitas. “Podré haber perdido un marido, pero mi hija no perderá a su padre”, aseguró la exbailarina en conversación con Magaly Medina.





