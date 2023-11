Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han dado qué hablar tras confirmar que han empezado a salir, pero esta noticia no sólo sorprendió a los seguidores de la modelo y sino también a su madre Martha Valcárcel.

La progenitora de la actriz visitó el set de ‘Mande quien mande’ y no pudo evitar ser consultada sobre el nuevo romance que su hija estaría apunto de iniciar con el conductor argentino, quien le lleva casi 32 años de diferencia.

La popular Doña Marthita no pudo evitar ocultar su emoción al ver en vivo el beso que se dio su hija con Marcelo Tinelli en pleno programa en vivo ‘Bailando 2023′.

“Como toda madre, me emociono. Si esto es como se ve, mi corazón reboza de alegría y de amor porque veo una cosa tan hermosa y transparente que pocas veces se ve y estila en estos días”, expresó la mamá de Milett.

Por otro lado, doña Martha rechazó los rumores que apuntan a que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli es falsa y que sería una estrategia de marketing para levantar el rating del reality de baile.

“Tampoco me gusta que se diga que esto fue un chiste, un show, que termina el ‘Bailando’ y se acabó. No, ella no es un objeto, ella dijo que es un ser humano y él es un señor”, manifestó la madre de Milett evidentemente incómoda.