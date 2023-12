Ale Fuller reaparece ante las cámaras tras ‘ampay’ con Renato Rossini Jr. , luego que hace unos días fueron captados dándose fogosos besos a casi dos meses de que la actriz cancelara su boda con Francesco Balbi .

Como se recuerda, el tiktoker fue el primero en dar declaraciones tras ‘ampay’ y aseguró que recién estaba conociendo a la influencer.

“Aquí nadie ha cometido un crimen, creo que eso está súper claro. Los dos estamos solteros y cada uno puede hacer lo que quiere (...) A mí no me gusta decir las cosas que pueden o no pueden pasar, que fluya. Cada uno tiene su vida y cada uno puede hacer lo que quiere”, dijo el creador de contenidos.

Cabe mencionar que Fuller estuvo con el modelo en su vivienda luego de asistir a una fiesta juntos. “Lo que se ve no se pregunta”, enfatizó el joven de 24 años.

Esto ocurre, varias semanas después de que Ale anunciara el fin de su compromiso con el abogado.

Ante ello, luego de varios días, la actriz decidió romper su silencio. “Lo que se está mostrando no es verdadero”, se escucha en el avance de ‘Amor y Fuego’.

