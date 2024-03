La banda peruana We The Lion presenta su más reciente creación musical, “Love is Just a Game” luego de las celebraciones por celebraciones por San Valentín. Este lanzamiento viene acompañado de un video ingenioso y divertido que tiene como protagonistas a los populares emojis.

El nuevo sencillo, compuesto por We the Lion, se sumerge en las complejidades del amor y desamor entre una pareja joven, contando con la destacada participación vocal de Fiorella Uceda, percusionista de la banda. El videoclip transporta a los espectadores a situaciones románticas y entretenidas, donde una pareja disfruta del amor de verano en un vibrante día de playa.

Los rostros de emojis se transforman de acuerdo con las emociones de los personajes, mientras que Alonso y Paul, vocalista y guitarrista de We the Lion, participan con actuaciones cautivadoras utilizando “Memojis” (emojis personalizados) en sus caras, diseñados con sus propias características.









“Love is Just a Game” marca el inicio de nuestro próximo álbum, “Songs for BBQ’s” (Canciones para Barbacoas), y quisimos destacar con un video original y divertido utilizando emojis como protagonistas, reflejando así nuestro uso cotidiano en las redes sociales. Este álbum, producido por Alejo León, ha sido una hermosa aventura desde la composición hasta la producción”, expresó el vocalista Alonso Briceño.

La canción en sí, categorizada como Indie Pop, se presenta como una propuesta refrescante con un sonido ligero, pegajoso y moderno, ideal para acompañar el verano y el Día de San Valentín.

“Continuamos explorando nuevos sonidos y conceptos en cada etapa de la banda. Esta vez, decidimos regresar a la temática del amor, pero con un enfoque más moderno, incorporando sintetizadores y un suave acompañamiento de guitarra eléctrica con efectos. El coro de la canción es extremadamente pegajoso, y su ritmo fluye de manera armoniosa en todo momento. Es una canción bonita y fácil de disfrutar”, compartió el guitarrista Paul Schabauer.

Con más de 50 millones de reproducciones en redes sociales y un álbum debut: “Violet”, reconocido con un disco de oro, We The Lion celebra este nuevo lanzamiento, reafirmando y consolidando su vigencia y calidad internacional con una producción de alto calibre.

“Love is Just a Game” ya está disponible en Spotify, y el video puede ser disfrutado en YouTube, invitando a los oyentes a sumergirse en la nueva y cautivadora propuesta musical de We The Lion.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: