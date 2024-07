We The Lion anunció su regreso al Gran Teatro Nacional este miércoles 25 de setiembre con el show sinfónico “We The Lion Symphonic Vol.2″, donde presentará todos sus clásicos en un concierto único en dos funciones (6 PM y 9 PM) como segunda parte de lo que fue su primer concierto sinfónico sold out en 2018.

“Nos emociona mucho volver al Gran Teatro Nacional con un show sinfónico muy especial, que tenga momentos únicos, acompañados de una gran orquesta sinfónica sonando maravilloso. Hemos preparado versiones únicas de nuestra discografía, y también incluiremos temas de nuestro nuevo álbum S4BBQs”, comenta Alonso Briceño, vocalista y fundador de la banda.





La banda peruana prepara un espectáculo con más de 80 músicos en escena entre secciones de cuerdas, vientos y coros. Además, estarán acompañados por músicos de renombre de la sinfónica nacional, así como invitados especiales que harán que sea una noche mágica.

“Es el evento más importante y ambicioso para nosotros este año, que venimos planeando con mucha pasión y dedicación para brindarle a nuestro público un concierto de calidad internacional con los más altos estándares”, complementa Paul Schabauer, guitarrista y fundador de la banda.

Además, We The Lion se encuentra próximo a lanzar su cuarto album de estudio “Songs 4 BBQs” junto a un nuevo sencillo en colaboración con Kanaku y el Tigre. La banda acaba de estrenar “Walking”, segundo sencillo que habla del caminar en la vida, de las andanzas personales y el descubrimiento de cómo atravesarla con amor y una perspectiva positiva.









“Walking es sentir que son los detalles pequeños los que hacen una gran diferencia y aprender a tener gratitud hacia lo que uno tiene. Esta canción es un llamado a agradecer cada uno de nuestros viajes y apreciar que cada uno es único.”, expresó el vocalista de la banda, Alonso Briceño.





La nueva entrega de We The Lion es una canción indie pop que resuena por momentos con los inicios folk de la banda, evocando cierta nostalgia y profundidad mientras genera a la vez empoderamiento y esperanza. El estreno está acompañado de un videoclip protagonizado por Alonso Briceño, donde se le puede ver recorriendo distintos escenarios proyectados en un estudio. El video ya cuenta con más de 200 mil visitas.





