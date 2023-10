No va más. En el último video promocional publicado en las redes sociales de Latina ya no aparecía el actor Guillermo Castañeda como participante de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ y se sospechaba que ya no sería parte del programa. Hoy, en conferencia de prensa, ya se presentó quién será su reemplazo.

Si bien apareció en las primeras promociones junto a otros cinco participantes, Castañeda dejó de ser incluido en las notas de prensa del canal de Jesús María y solo mencionaron a los cinco primeros participantes: Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola y Sergio ‘Checho’ Ibarra.

Ahora, en reemplazo del actor, en esta nueva temporada estará el periodista deportivo Giancarlo ‘Flaco’ Granda, quien fue presentado en la conferencia de prensa junto a los demás participantes.

Esta decisión de hacer a un lado a Guillermo Castañeda respondería a la crítica que se suscitó en las redes sociales por su incorporación en el reality, debido a una denuncia de agresión sexual realizada en 2018 por la actriz Daniella Pflucker.

A Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola y Sergio ‘Checho’ Ibarra y Giancarlo Granda, se sumaron otros seis participantes: Flor Polo, Monica Zevallos, Renato Rossini hijo, Fiorella Cayo, Christian Ysla y Gino Pesaressi.





VIDEO RECOMENDADO

Apocalipsis en el ring: La leyenda de la lucha libre defendió su título. (Video: Javier Zapata)