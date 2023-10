Alessandra Fuller se encuentra en Francia como invitada al Paris Fashion Week y fue una de las celebridades peruanas que estuvo presente en el evento más importante de la moda. Ante ello, la empresaria habló con Perú21 sobre su regreso a la televisión y no descartó la idea de conducir un programa.

¿Alessandra o Ale?

Me encanta Ale, me siento súper cómoda. De hecho, se me hace como muy cercano a los míos porque toda mi familia y amigos siempre me han dicho así.

En la calle también te reconoce como tal

Es bonito. Por ejemplo, cuando estaba en el aeropuerto, las personas se me acercan y me dicen ‘Ale’, me hace sentir como si estuviera en casa.

¿Cómo te sientes de ser parte de uno de los eventos más importantes de la moda?

Es un sueño estar aquí en París, que es una ciudad icónica. Me atrevería a decir que es el evento más importante de moda en el mundo porque el desfile será abajo de la Torre Eiffel, donde estarán todas las celebridades como Kendall Jenner. Es un lujo poder representar a Perú en un evento internacional como este.

¿Tienes una cábala?

No existe nada más importante que creer en tus sueños, tienes que creértelo y sentirte capaz de alcanzar las metas que te propones. Hay que tener coraje y compromiso para que tus planes se hagan realidad. Soy una persona que cree mucho en el poder de la manifestación y de la acción.

¿Tienes algún sueño que estés persiguiendo actualmente?

Ahora estoy en mi nueva faceta como productora ejecutiva de mi primera película que se llama ‘Entre nosotros’. Estoy muy ilusionada con este proyecto porque me ayudó a salir de mi zona de confort y me enseñó que soy mucho más capaz de lo que me puedo imaginar. Recientemente, terminamos de filmar y de postproducir, pero aún no tenemos fecha exacta, estamos cuidando cada detalle.

¿Tienes planes de regresar a la televisión después del éxito en ‘El Gran Chef Famosos’?

Ahora se viene la cuarta temporada del proyecto. Según lo que me comentaron es que se daría una quinta entrega y sería un versus de lo mejor de los cuatro mundos. Me parecería súper interesante y bonito poder volver a ese formato que me dio tantas alegrías y que permitió al público conocer mi lado vulnerable. Yo entré al programa sin saber hacer arroz ni siquiera sabía picar una cebolla y de pronto salí con conocimientos culinarios.

Conocemos muchas facetas tuyas, ¿está en tus planes la conducción de un programa?

Me encantaría, en algún momento me lo han planteado, pero ahora estoy enfocada en terminar mi primera película. Igual, me encantan los retos y haría cualquier tipo de formato. Me gusta ganar experiencia y probar de todo, sobre todo disfrutar lo que hago.

¿Qué valores son importantes para ti en la vida?

La honestidad. Debemos ser los más auténticos posibles en nuestro camino. No creo que exista nada más valioso que ser tú mismo y ser tu mejor versión. Creo que estamos aquí para eso, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. No hemos venido a este mundo para ser perfectos, pero hemos venido para crecer y compartir lo aprendido.

Ya que estás en la ciudad de la moda, ¿te vas a inspirar para tu vestido de bodas?

Hay un montón de referentes de la moda y creo que van a ser muy inspiradores para mí en todo sentido, no solamente para ese día. Hay muchísima inspiración, no solamente en Paris Fashion Week, sino también en las calles. Es una experiencia que estoy amando desde el primer momento que llegué.

