Ducelia Echevarría sorprendió a más de uno al visitar por primera vez el set de ‘Magaly TV: La Firme’ para confirmar que denunciará a Peter Fajardo, luego de sostener un altercado en el cumpleaños de un amigo en común.

La ‘Reina de Pozuzo’ acusó al productor de ‘Esto es Guerra’ de haberla humillado junto a su asistente Francesco Méndez con frases despectivas, y aseguró que fue él quien habría promovido que la saquen del evento privado.

“Me votan de la fiesta, yo escuché un ‘lárgate’. Cuando empieza la pelea entre el amigo y Francesco es cuando el productor empieza a alzar la voz y es cuando Francesco empieza a decirme cosas denigrantes como: ‘¿por qué invitan a esta gente pobre a la fiesta?’”, cuestionó la modelo.

En esa línea, Ducelia aseguró que iniciará acciones legales contra su exjefe al considerar que la ha humillado públicamente por su trabajo como conductora en Panamericana Televisión y que además ha vulnerado sus derechos como mujer.

“No voy a permitir que por el abuso de autoridad que Peter Fajardo tiene me minimice en una fiesta. Empezó a decir ‘¿Quién ve ese programa de mier**’. Me indignó porque no debería minimizar el trabajo de los demás. Yo estoy empezando”, cuestionó.

“Con mi abogado voy a tomar asuntos legales, si bien es cierto no es una agresión, es una falta y por la falta sí se puede demandar. (…) por los comportamientos malcriados, porque me han humillado, me han dicho palabras feas en las que yo me he sentido mal, denigrada como mujer”, contó la influencer en entrevista con Magaly Medina.





VIDEO RECOMENDADO:

Explora la asombrosa trayectoria de los Rolling Stones, desde su último álbum hasta sus vidas llenas de escándalos: temas policiacos, batallas legales, excesos e infidelidades. ¡La banda de rock más icónica del mundo revela su lado más salvaje!