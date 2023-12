El cruce de palabras entre Lucho Cáceres y Erick Elera por la final de la décima temporada de ‘Al fondo hay sitio’ continúa desatando reacciones y una de las que ha salido a pronunciarse al respecto fue nada menos que Irma Maury, quien interpretó a ‘Doña Nelly’ en la serie durante varios años.

La actriz peruana, quien ha trabajando con ambos artistas, decidió intervenir en la polémica publicación del recordado ‘Kike’ de Mil Oficios, y evidenció que no comparte su misma forma de pensar.

“A las personas que ve una serie si debe intrigarle supongo. (…) cuando algo no nos interesa ni siquiera comentamos. Ni tirarse tierrita, ni apoyarse, me parece”, comentó la mamá ficticia de ‘Teresa Collazos’.









¿Qué dijo Lucho Cáceres?

El actor nacional Lucho Cáceres cuestionó el final y permanencia de la serie de televisión ‘Al Fondo Hay Sitio’, a la cual considera “predecible” y “absurda”. Esto fue algo que ofendió a Erick Elera, quien no dudó en defender a la producción de la que es partícipe.

“¿En serio hay alguien a quien le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, fue el mensaje que compartió Cáceres. Ante ello, su colega le comentó: “Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo compañero”.

El exintegrante de ‘Mil Oficios’ no se quedó callado y le contestó a Erick Elera: “Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo Erick querido, cine, teatro y televisión, trabajo en esto, pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años, no tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho creo que más que entretener, estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista. Un abrazo”, escribió Lucho Cáceres.





