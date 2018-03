Depeche Mode toca esta noche en Lima

Procedente de Colombia, el grupo británico Depeche Mode arribó ayer en horas de la tarde a nuestra capital en un vuelo privado y luego se instaló en un lujoso hotel miraflorino.

Andrew Fletcher, Martin Gore y Dave Gahan ya se encuentran listos para interpretar esta noche lo mejor de sus temas en el esperado concierto que ofrecerán en el Estadio Nacional. Entre los éxitos que escucharemos se encuentran “It’s no good”, “Precious”, “Cover me”, “Everything counts”, “Enjoy the silence”, “ Never let me down again”, “Strangelove”, “A question of time” y “Personal Jesus”.

La empresa Move Concerts informó que el público podrá apreciar el espectáculo en 100 m2 de pantallas especialmente diseñadas para el evento, así como una gran pasarela.

Durante su estadía, los músicos pidieron información a los organizadores sobre las playas y piscinas para ver la posibilidad de hacer turismo, correr olas o nadar.

DATO



- La primera vez que Depeche Mode ofreció un concierto en nuestra capital fue el 13 de octubre de 2009.